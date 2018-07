Muricy elogia Pato e promete sequência: 'quando entrar, não sai'

Uma das maiores curiosidades do torcedor do São Paulo neste início de temporada é sobre o futuro de Alexandre Pato na equipe. Depois de um ótimo momento na temporada passada em que ele desandou a fazer gols e jogar bem, uma lesão muscular o tirou do time e e ele nunca mais conseguiu voltar.

O atacante segue tendo poucas oportunidades na equipe, mas Muricy Ramalho enxerga um futuro promissor para o atleta em 2015. O treinador foi só elogios para a entrega do atleta, garantiu que ele terá seu momento para mostrar serviço e foi além: acredita que, quando ele entrar na equipe, dificilmente sairá.

"Ele vai ter oportunidade porque é muito bom jogador e ele sabe jogar. É muito bom profissional e gostamos muito dele. Não desisto nunca de gente assim. Acredito que ele tem que ter sequência, porque é muito difícil jogar só dez minutos. Acho que o dia que ele tiver a oportunidade ele vai agarrar porque ele é muito bom jogador e de cara a sim eu não desisto", afirmou Muricy.

Apesar do discurso positivo, o treinador até agora não tem dado muito espaço para o atacante mostrar serviço. Pato tem feito bom trabalho nos treinamentos e melhorou a equipe na partida contra o Flamengo. A demora em ganhar uma oportunidade tem o deixado incomodado, mas pessoas próximas a ele garantem que ele segue motivado para mostrar serviço.

Para a partida contra a Penapolense neste domingo, Pato terá que exercer a paciência mais uma vez. Muricy já confirmou o time com Alan Kardec e Luis Fabiano no ataque na estreia do Campeonato Paulista.