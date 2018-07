Muricy elogia postura do Fluminense após empate

O Fluminense perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro ao empatar o clássico com o Botafogo por 0 a 0, no domingo, mas o técnico Muricy Ramalho aprovou a postura da equipe no jogo disputado no Engenhão. O treinador comemorou o retorno de jogadores que estavam no departamento médico e prometeu que a equipe será forte na reta final do torneio.

"Tem que ir para decidir todos os jogos, como fomos neste domingo. Procuramos o gol o tempo todo, criamos muitas chances e tem que ser assim sempre. A proposta tem que ser a vitória, é esse pensamento que temos de ter até o final. Temos chance de buscar o título e vamos buscar. Tínhamos jogadores voltando de lesão, temos que por para jogar, não tem jeito. São jogadores importantes, daqui a pouco está voltando o Fred também. Agora temos elementos no banco para poder mudar a forma de jogar", disse.

Muricy considerou o empate justo e elogiou o desempenho de Fluminense e Botafogo na partida de domingo. "O jogo foi melhor no primeiro tempo do que no segundo. Como era esperado, quando as equipes têm uma semana para trabalhar o ritmo aumenta e a partida ficou bonita. Tivemos mais chances claras no primeiro tempo. O jogo foi muito igual, mas no segundo tempo caiu um pouco. Pelo que as duas equipes fizeram foi justo o resultado", afirmou.