Muricy elogia Santos e já mira título do Brasileirão

SÃO PAULO - Apesar da eliminação na Copa Libertadores, Muricy Ramalho ficou satisfeito com a atuação do Santos diante do Corinthians nesta quarta-feira, no Pacaembu. O empate por 1 a 1 tirou o atual campeão do torneio por causa da derrota por 1 a 0, na Vila Belmiro, na semana passada.

"Hoje jogamos bem. O time não desanimou, foi para cima o tempo todo. Por isso estou contente. Jogamos um bom futebol", aprovou o treinador, que destacou a atuação individual de Neymar. "Ele lutou, fez o gol, driblou, voltou a jogar o que ele está acostumado a jogar. Daqui para frente, só vai crescer".

Para Muricy, o Santos voltou a mostrar bom toque de bola e só não obteve a classificação porque finalizou pouco. "Tivemos posse de bola, mas faltou um pouco mais de arremate. Voltamos a tocar bem a bola. O adversário não mandou no jogo. Acho que qualquer um dos dois poderia passar".

O treinador admitiu que o gol do Corinthians no início do segundo tempo atrapalhou a estratégia definida no intervalo. "O gol atrapalhou. Com certeza, a gente se assustou um pouco. Eles acharam um gol logo de cara e isso mudou todo o jogo. A gente jogaria no contra-ataque porque sabemos que o Corinthians joga bem defendendo, mas tem um pouco de dificuldade para fazer gol".

Muricy também reconheceu o estilo eficiente do rival, de forte marcação. "É difícil [enfrentar o Corinthians]. É um time que joga todo atrás da bola. A prioridade é marcação. Acho que forçamos o jogo todo, mas o resultado acabou sendo injusto pelas oportunidades que tivemos".

Em relação ao futuro do Santos na temporada, o técnico garantiu que a queda na Libertadores não afetará o ânimo dos jogadores. "Os jogadores estão tristes mas não estão tão abatidos como aconteceria se o rival tivesse sido superior. Não foi o que aconteceu".

"Quando eu perdi a Libertadores [em edições anteriores], fui campeão brasileiro por duas vezes", lembrou Muricy, se referindo a sua passagem pelo São Paulo. "Mas saímos para cima, buscando resultado. Assim, você tem facilidade de recuperar jogadores para buscar o título [do Brasileirão]".