Muricy enaltece 'respeito' do Fluminense após vitória

"Sabíamos que teríamos dificuldades. Temos que analisar as declarações do adversário e víamos que eles iam colocar o que há de melhor", avaliou o treinador. "Nós, do comando, temos que entender, mas o time soube se posicionar bem, soube criar, respeitar o Palmeiras, e ganhou o jogo desta forma".

Para Muricy, os jogadores também conseguiram readquirir a tranquilidade durante o confronto, depois do time sofrer um gol no início. "Conversei muito no intervalo e disse que as coisas tinham que acontecer naturalmente. Era preciso ter calma. Uma hora a bola ia ter que entrar, mas era preciso estar consciente disso, de que era preciso ter calma no último movimento, como o Tartá teve", elogiou.

O treinador lamentou apenas a falha da defesa no gol do Palmeiras. "Sofremos um gol que não é normal tomar. Nossa defesa é segura, mas ficamos ansiosos. Também perdemos gols por isso, o que é natural", completou Muricy.