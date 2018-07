Muricy esbraveja contra Boschilia: 'Aqui não é juvenil'

BARUERI - O técnico Muricy Ramalho considerou justo o empate em 1 a 1 com o Corinthians, neste domingo, na Arena Barueri. No entanto, reclamou muito da postura do jovem Boschilia no clássico. O jogador do São Paulo entrou no lugar de Osvaldo, já no fim da partida, e pouco tocou na bola, mas ouviu uma sonora bronca do treinador.

Assim que o árbitro apitou o fim do jogo, Muricy invadiu o gramado e foi para cima do garoto de apenas 18 anos, passando-lhe um sermão duro, que foi flagrado pelas câmeras de TV. Apesar da repercussão negativa do ato nas redes sociais, o treinador continuou as críticas depois, durante a entrevista coletiva.

"Aqui não é o juvenil ou amador. É profissional. Quando você manda um cara fazer uma função, tem de fazer. Tomamos o gol por essa função. Ele não está em Cotia, está no CT da Barra Funda. Aqui é muito grande. Não pode entrar tão desligado", esbravejou Muricy.

O comandante se referia ao gol do Corinthians, quando Osvaldo não conseguiu acompanhar o lateral. Essa era a missão de Boschilia quando entrou. Para evitar problemas, Ganso tirou o treinador do campo. "O Boschilia tem muita qualidade, mas é garoto. E clássico é diferente. Ele vai aprender. Tirei o Muricy para ele dar a bronca no vestiário."