Muricy escala Flu com Fred e Emerson no ataque O técnico Muricy Ramalho comandou um coletivo na manhã desta sexta-feira, nas Laranjeiras, no Rio, e escalou Emerson e Fred como titulares do Fluminense. Com isso, é grande a chance de os dois formarem a dupla de ataque da equipe carioca no duelo do próximo domingo, contra o Palmeiras, em Barueri, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.