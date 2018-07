Muricy escala Santos com Maikon Leite e Keirrison contra Americana

SANTOS - O segundo dia de trabalho deMuricy Ramalho à frente do Santos foi mais voltado ao jogo da próxima quinta-feira, diante do Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai, do que o deste domingo, contra o Americana, no interior, pela penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista.

Com a classificação garantida no Estadual, o novo treinador deixou para este sábado a organização do meio para trás da equipe que vai à Americana. Além de Elano, Neymar e Zé Eduardo, que vão cumprir suspensão na partida contra os paraguaios, o comandante santista vai poupar os zagueiros Edu Dracena e Durval, o lateral-esquerdo Léo, Danilo, que tanto atua na lateral-direita como no meio de campo, e Paulo Henrique Ganso.

"Já perdi três jogadores importantes na quarta-feira e não vou correr o risco de perder outros três. No jogo de Americana vou mexer bastante no time", avisou Muricy, quinta-feira, ao ser apresentado no clube santista.

A primeira parte do treino desta sexta foi um rachão com a participação dos jogadores que enfrentaram o Colo Colo. Depois, enquanto os titulares faziam exercícios nos aparelhos da academia, Muricy escalou os dois times e orientou um treino de ataque contra defesa, com apenas três jogadores que vão jogar contra o Americana, no domingo: Bruno Aguiar, Alex Sandro e Rodrigo Possebon. Eles serão os substitutos de Edu Dracena, Léo e Danilo, respectivamente.

Pelos dois times que Muricy armou no treino de ataque contra defesa, em campo reduzido, Robson, que estava esquecido pelo interino Marcelo Martelotte, é o escolhido para substituir Elano, enquanto Maikon Leite e Keirrison vão ocupar as vagas de Neymar e Zé Eduardo.

Durante 40 minutos, o técnico trabalhou com o novo ataque. No mesmo time, os defensores foram o zagueiro Vinicius e o lateral-esquerdo Alex Sandro. A outra equipe foi formada com Bruno Aguiar, Possebon, Renato (zagueiro da base), Alan Patrick e Dimba. Moisés atuou como curinga, para os dois lados.

Veja também:

Presidente garante permanência de Neymar no Santos