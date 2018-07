Muricy escala Santos 'ideal'

SANTOS - Depois de comandar o Santos cheio de desfalques diante do Cerro Porteño e utilizar equipes recheadas de reservas contra Americana e Paulista, o técnico Muricy Ramalho enfim poderá escalar a equipe que considera ideal na quarta-feira, no Pacaembu, contra o Deportivo Táchira. Com Elano, Neymar e Zé Eduardo à disposição, o treinador comemora as novas opções e avisou que o time vai apostar nos dribles para superar a marcação adversária e obter a classificação às oitavas de final da Libertadores.

"A equipe ganha com a técnica que eles têm [Elano, Neymar e Zé Eduardo]. Eles são diferentes, têm improviso. Em um jogo contra um time fechado, como o Táchira deve jogar contra a gente, é fundamental ter o drible. Além disso, é bom poder reunir o que a gente tem de melhor e ver todos nossos bons jogadores juntos", disse.

Com os reforços, a principal novidade no Santos será a mudança tática de Arouca, que atuará mais recuado, em função antes exercida por Adriano. Assim, o Santos vai iniciar o deulo com o Táchira com a seguinte escalação: Rafael; Jonathan, Edu Dracena, Durval e Léo; Arouca, Danilo, Elano e Paulo Henrique Ganso; Neymar e Zé e Eduardo.

"Não mudamos a características do time. Continuou bem compacto no meio, temos que recuperar bem a bola e ocupar os espaços. Não podemos tirar isso do time do Santos, a criatividade. O Adriano é muito importante em nosso esquema e nos surpreendeu de uma forma positiva. Mas o Arouca está acostumado nessa posição, até porque os dois têm características muito parecidas", afirmou Muricy.

