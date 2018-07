Muricy escala São Paulo com retorno de Rodrigo Caio

SÃO PAULO - O São Paulo fez neste sábado seu último trabalho tático antes da partida contra o Botafogo neste domingo no Morumbi, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, com algumas novidades. A principal delas foi o retorno de Rodrigo Caio, Auro, Ademilson e Lucas Evangelista, que estavam com a seleção sub-21 participando de uma semana de treinamentos e jogos-treino sob o comando de Alexandre Gallo.

Titular do São Paulo, o zagueiro participou normalmente da atividade tática no CT e está confirmado para encarar os cariocas no miolo defensivo ao lado de Antonio Carlos. Durante a semana, Paulo Miranda ocupou a zaga em seu lugar e será opção no banco de reservas.

O treino foi dividido em uma parte tática e de posicionamento para Muricy fazer os últimos ajustes na equipe e no tradicional rachão para descontrair o clima antes da partida. O novo vice de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, esteve no local assim como o vice de administração e finanças, João Paulo de Jesus Lopes, que ocupou o posto durante a gestão de Juvenal Juvêncio.

Jesus Lopes aproveitou o momento para se reunir com os jogadores e agradecer a todos pelos anos de convivência. Ele era figura frequente no CT e agora passará mais tempo próximo ao presidente Carlos Miguel Aidar no Morumbi. O São Paulo deve entrar contra o Botafogo com Rogério Ceni, Douglas, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon, Ganso e Boschilia, Pato e Luis Fabiano.