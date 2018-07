Muricy espera atletas ainda indisponíveis para definir o São Paulo

A vitória por 2 a 0 sobre o XV de Piracicaba, conquistada na noite deste sábado, no Pacaembu, não escondeu os defeitos do São Paulo neste começo de temporada e Muricy Ramalho corre contra o tempo para acertar a equipe para a estreia da Libertadores no dia 18, possivelmente contra o Corinthians, no Itaquerão.

O treinador vem usando os primeiros jogos do Campeonato Paulista como laboratório para encontrar o que considera a formação ideal para a temporada, mas admite que ainda não tem o time que considera ideal para escalar. Para chegar neste estágio, ele espera o retorno de Souza (lesionado) e a disponibilidade de Centurión e Dória, que ainda precisam regularizar a documentação na CBF.

"Os jogos vão medir nosso nível quando acharmos o time. Por enquanto estamos mudando um pouco e vamos ter que esperar, não dá para falar que quarta (contra o Santos) teremos nosso time. Podemos ter alguns jogadores que precisamos esperando um pouco mais; temos que pensar no jogo da Libertadores", afirmou.

Souza se tornou titular indiscutível desde que chegou, no ano passado. Já Dória e Centurión foram contratados como titulares e, ao menos em tese, ganharão sequência tão logo estejam disponíveis para jogar. A expectativa é a de que pelo menos o argentino seja regularizado a tempo do jogo contra o Santos e possa fazer sua estreia.

Mesmo admitindo que a prioridade é construir a equipe para o clássico na competição internacional, Muricy tenta manter o grupo focado para os jogos contra Santos e Bragantino, que antecedem a partida contra o Corinthians. "Você tem que chegar mais perto, mas não dá para começar a falar disso porque temos jogos muito importantes pela frente", enfatizou.