Muricy espera departamento médico para escalar time

Léo, Borges e Edu Dracena têm chances de jogar, enquanto Adriano é ausência certa. O lateral-esquerdo se recuperou uma gripe, mas espera até sábado para saber como estará no dia. O atacante voltou a treinar com bola nesta sexta-feira após passar a semana realizando sessões de reforço muscular. Já o capitão da equipe sentiu dores na coxa nesta quinta e foi poupado do treino desta manhã.

"O time ainda não está definido, porque temos problemas de ordem médica. Não deu para fazer treinamento coletivo, porque além dos desfalques de jogadores na seleção, temos estes problemas médicos", disse Muricy Ramalho.

O treinador, porém, irá poder contar mais uma vez com Danilo e Felipe Anderson, que voltam da seleção sub-20. O volante, que será inscrito no Mundial, se reapresenta na Granja Comary segunda-feira e pode desfalcar o Santos por mais um mês. Já o meia foi cortado nesta sexta-feira e não volta mais à seleção, ficando à disposição de Muricy para a sequência do Brasileirão. Mesmo machucado, Alex Sandro também foi confirmado no Mundial.