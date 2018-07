Muricy evolui, mas técnico continua sem previsão de alta

Depois do susto dado na última quinta-feira, quando foi internado com uma arritmia cardíaca no Hospital São Luiz, em São Paulo, a pedido do médico José Sanches, o técnico Muricy Ramalho recebeu uma boa notícia nesta sexta. Seu quadro apresentou evolução clínica, segundo o último boletim médico divulgado pela manhã. No entanto, ainda não há previsão de alta.

"O Hospital São Luiz Morumbi informa que o técnico do São Paulo Futebol Clube, Muricy Ramalho, continua internado, passa bem e segue realizando exames clínicos necessários. Até o momento não há previsão de alta", dizia o boletim. O treinador passou mal no treino do São Paulo na quinta e foi encaminhado para realizar exames às pressas, que detectaram o problema.

Esta não é a primeira vez na carreira que o treinador dá susto por seu quadro de saúde. Em 2011, Muricy teve uma crise de hérnia de disco e no ano passado também ele chegou a ser internado por causa de uma diverticulite. Seu desgaste pelo envolvimento nas partidas é grande e isso pode atrapalhar sua saúde. Muricy está em observação. Muricy frequentemente comenta sobre os problemas de saúde e alega que eles são. a principal, razões para fazê-lo pensar em uma aposentadoria nos próximos anos. O treinador reclama constantemente do desgaste da profissão e diz não ter mais 'pique' para a forte carga de estresse dos jogos. Por causa da sua internação, a chance de ele comandar o São Paulo na partida deste sábado à noite, contra o Fluminense, no Morumbi, é praticamente inexistente.

Mesmo se receber alta até lá, o treinador tricolor provavelmente deverá cumprir algumas restrições médicas. Por isso, deverá ser substituído na partida pelo auxiliar Milton Cruz. Não está descartada a recomendação de ele se afastar do trabalho por alguns dias.