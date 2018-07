Muricy exalta qualidade dos profissionais do Fluminense

O título do Fluminense no Campeonato Brasileiro deste ano coroou o trabalho do técnico Muricy Ramalho na era dos pontos corridos. Com quatro conquistas no total - venceu em 2006, 2007 e 2008 com São Paulo -, o treinador é apontado como um dos principais responsáveis pela conquista do time carioca. No entanto, ele prefere dividir os méritos com os profissionais que o cercaram e já estavam no clube antes da sua chegada.

"Muitos técnicos quando assumem o comando de um time levam profissionais da sua confiança para trabalhar, desmontando uma estrutura já existente. Comigo foi o contrário, só levei duas pessoas para trabalhar no Fluminense: o Tata, auxiliar técnico que trabalha comigo há muitos anos, e o Cláudio Grillo, responsável pela tecnologia. Faço questão de elogiar a qualidade dos profissionais do clube, peças fundamentais para alcançarmos o título", declarou.

O principal remanescente da era "pré-Muricy", que chegou ao clube pouco antes do Brasileirão, em abril, é o preparador físico Ronaldo Torres. Apesar das diversas lesões da equipe, ele é sempre muito elogiado pelo treinador pelo trabalho com os jogadores.