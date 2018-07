Muricy exalta trabalho de Lucas Evangelista nos Estados Unidos

Segundo o técnico Muricy Ramalho, o meia-atacante Lucas Evangelista foi um dos jogadores que mais aproveitou a intertemporada do São Paulo em Orlando (Estados Unidos), encerrada nesta sexta-feira. Como o titular Alvaro Pereira está defendendo a seleção uruguaia na Copa do Mundo, o garoto de apenas 19 anos foi improvisado como lateral-esquerdo e aprovou, ganhando elogios do chefe.

"O que os jogadores têm de entender é que o técnico tem filosofia de usar os melhores. Tem de ser 100% no treinamento, estou de olho nisso, e quem vacila fica fora mesmo. O Lucas foi o que mais ganhou aqui, vinha da seleção brasileira e chegou bem", elogiou Muricy, lembrando que o garoto defendeu o time Sub-21 do Brasil na conquista do título do Torneio de Toulon, no começo de junho, na França.

"Eles (jogadores) têm de saber que a qualquer momento podem ganhar posição, como o Lucas fez. E quem aproveita melhor, principalmente se a gente for ver nesse sentido, tem mais chance de jogar. Por isso, eles estão sempre trabalhando duro e procurando evoluir", explicou Muricy, que escalou Lucas Evangelista como titular nos três compromissos que o São Paulo teve durante o período em Orlando: o amistoso com Orlando City (0 x 0) e os jogos-treino contra Jacksonville (10 x 0) e Ocala (11 x 1).