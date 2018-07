Muricy faz elogios após vitória em clássico e vê Flamengo em evolução

"Foi muito diferente. Hoje o time se portou muito bem. Teve a posse de bola e criou oportunidades no primeiro tempo, coisa que não fez contra o Vasco", comparou o técnico. "Pouco a pouco vamos ajeitando o time."

Individualmente, Muricy guardou elogios para os estrangeiros Cuéllar e Mancuello. "O Cuéllar foi muito bem, é um volante de força e muito bom passe. Mancuello também foi bem e sairia de qualquer jeito porque levou uma pancada forte", disse, ao se referir à substituição do segundo por Márcio Araújo.

Cuéllar também não completou o jogo, mas não foi por conta de troca. Ele foi expulso, assim como aconteceu com Wallace e Marcos Júnior, este do Fluminense. Para Muricy, as três expulsões foram desnecessárias. "As expulsões prejudicaram o jogo, mais para o Flamengo, que estava melhor posicionado", opinou.

Além de aprovar a atuação do time em campo, Muricy elogiou também o apoio da torcida nas arquibancadas do estádio Mané Garrincha. Empolgado, sugeriu ao presidente que torne o estádio a nova casa do time carioca pelos próximos meses, em que não poderá jogar no Maracanã, em razão da Olimpíada.

"Aproveito que nosso presidente está aqui para dizer que temos que achar uma casa. Temos que nos reunir para achar um lugar. A parte econômica é importante, mas temos que achar esse lugar. A torcida foi excelente e o gramado é bom. O Campeonato Brasileiro dá poucas chances. Pular de um lado para outro arrebenta o time e depois tem a cobrança", alertou o treinador.