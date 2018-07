Muricy faz mistério e não confirma Santos para sábado O técnico Muricy Ramalho segue fazendo mistério e não confirmou se escalará os titulares ou uma equipe mista do Santos para enfrentar o São Paulo, neste sábado, no Morumbi, pelas semifinais do Campeonato Paulista. A preocupação do treinador é que os jogadores se desgastem para as oitavas de final da Copa Libertadores da América.