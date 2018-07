Muricy faz mistério em treino na véspera do clássico contra o Santos

SÃO PAULO - Como havia prometido, Muricy Ramalho fez mistério no treino deste sábado, véspera do clássico com o Santos, pelo Campeonato Paulista. Ele comandou uma atividade tática na qual definiu os titulares do São Paulo, mas avisou que só revelará a escalação momentos antes do jogo, será disputado no Morumbi.

Depois do trabalho tático, os jogadores treinaram cobranças de falta e se recolheram para a concentração, iniciada na noite de sexta-feira. Com uma campanha irregular no Estadual, o São Paulo aposta suas fichas em uma vitória no clássico, sobre um dos melhores times da competição, para renovar sua confiança.

Em relação ao time, uma das poucas certezas é o retorno de Rodrigo Caio à zaga. Ele deve substituir Roger Carvalho, que ainda está sem ritmo de jogo. No ataque, o técnico poderá escalar o trio formado por Pabón, Luis Fabiano e Ewandro para ganhar força ofensiva e pressionar a defesa santista.

A escalação mais provável do São Paulo é Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rodrigo Caio, Antônio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon e Paulo Henrique Ganso; Pabón, Luis Fabiano e Ewandro.

Confira a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis;

Laterais: Alvaro Pereira, Reinaldo e Douglas;

Zagueiros: Antonio Carlos, Rodrigo Caio, Paulo Miranda e Edson Silva;

Volantes: Wellington e Souza;

Meias: Paulo Henrique Ganso, Maicon e Lucas Evangelista;

Atacantes: Luis Fabiano, Osvaldo, Ademilson, Pabón e Ewandro.