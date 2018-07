Muricy fecha treino e deve perder Rafael Toloi contra o Emelec

A última atividade do São Paulo antes da partida contra o Emelec, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, foi fechada para a imprensa nesta quarta-feira. Muricy Ramalho, velho defensor da prática, preferiu ter um momento a sós com o grupo, que inicia a busca por uma vaga na semifinal no estádio do Morumbi, nesta quinta.

O treinador fechou a atividade por 45 minutos e pela primeira vez pôde escalar a equipe que pretende mandar a campo. A baixa deve ser Rafael Toloi, que sentiu dores na coxa esquerda e foi preservado da atividade. O mais provável é que Antonio Carlos seja mantido ao lado de Edson Silva.

Quem também segue fora é Alexandre Pato, em fase de transição para o campo após sofrer uma contratura na coxa esquerda. Como Luis Fabiano segue fora por suspensão, Muricy pode escalar Osvaldo ou então adiantar Kaká para o ataque, o que abriria uma vaga para Michel Bastos no meio.

Na única parte aberta para a imprensa, os jogadores fizeram um rachão para descontrair. Diferentemente do que aconteceu na partida contra o Goiás, desta vez o elenco ficará concentrado para o jogo e os atletas relacionados dormem no CT nesta quarta.

O provável São Paulo deve ter Rogério Ceni; Hudson, Antonio Carlos, Edson Silva e Alvaro Pereira; Souza, Maicon, Ganso e Michel Bastos; Kaká e Alan Kardec.