Muricy Ramalho fecha treino do Flamengo antes de semifinal

Muricy Ramalho fez mistério nesta terça-feira ao fechar o treino do Flamengo, mas indicou o possível retorno de Everton ao time. O meia-atacante, que não joga desde o fim do mês passado, foi incluído na lista de relacionados do time rubro-negro para o confronto com o Atlético-PR, nesta quarta, pela semifinal da Copa Sul-Minas-Rio, em Juiz de Fora.

O treinador comandou treino tático no CT Ninho do Urubu antes de liberar a presença de jornalistas no local. Quando os portões foram abertos, os jogadores já estavam treinando cobranças de pênalti, que podem decidir a vaga na final da competição, na noite desta quarta.

Fazendo mistério, Muricy só revelou uma novidade para a semifinal. Recuperado de lesão na coxa, Everton foi relacionado. Ele não entra em campo desde a goleada sobre o Resende, por 5 a 0, no dia 28 de fevereiro. O meia-atacante pode ganhar chance na equipe no segundo tempo.

Certo mesmo são as ausências de Cuéllar e Guerrero, convocados para defender as seleções de Colômbia e Peru nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.