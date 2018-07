Muricy ganha o reforço de Jonathan, Arouca e Diogo para a Libertadores

Se não poderá contar com Zé Eduardo, Neymar e Elano no jogo decisivo da próxima quinta-feira, contra o Cerro Porteño, pela Copa Libertadores, o técnico Muricy Ramalho pelo menos ganhou três reforços de última hora: Arouca, Jonathan e Diogo estão aptos para a ''decisão''.

Os três estavam no departamento médico do clube e foram liberados nesta segunda-feira para treinarem com bola. O volante Arouca começou a sentir dores musculares na coxa direita no final de fevereiro e acabou excedendo o prazo de recuperação, inicialmente previsto para 20 dias. Antes desta lesão, ele ficou bom tempo parado por outra semelhante, mas na coxa esquerda.

Jonathan reclamava há uma semana de um edema no adutor da coxa direita, ficou fora dos dois últimos jogos e reforçará o time em Assunção. Já Diogo se recuperava há quase um mês de uma lombalgia.

"Os três atletas estão liberados e já podem ser relacionados para nosso próximo jogo, contra o Cerro Porteño, no Paraguai. Agora, a escalação destes jogadores depende somente da avaliação da comissão técnica", explicou o médico Rodrigo Zogaib.

A expectativa é que Jonathan recupere a condição de titular. Diogo disputa duas vagas no ataque com Maikon Leite e Keirrison, substituindo os suspensos Neymar e Zé Eduardo, mesma situação de Arouca, que deve entrar no lugar de Elano.

