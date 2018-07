Muricy garante que acredita na classificação do Santos

SANTOS - O técnico Muricy Ramalho reconheceu que o Santos jogou mal, principalmente no primeiro tempo, na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, na noite de quarta-feira, na Vila Belmiro, mas demonstrou confiança na classificação do time para as finais daLibertadores, na próxima semana, no Pacaembu.

"Foram duas coisas. Jogamos mal e o Corinthians jogou bem. Não podemos tirar o mérito do adversário. Mas não foi a primeira vez que o Corinthians ganhou na Vila Belmiro como também o Santos pode perfeitamente ganhar no Pacaembu", afirmou o treinador santista.

Mesmo Neymar não concordando, para Muricy o seu principal jogador está desgastado fisicamente. "A gente sente que Neymar está esgotado sim. Chega uma hora em que o jogador sente. Neymar vai precisar descansar para voltar a jogar bem. O problema é que o cansaço não é físico, mas também a estafa mental", concluiu o técnico.

Para se garantir na decisão da Libertadores, o Santos precisa bater o Corinthians por dois gols de diferença ou por um, desde que marque ao menos um gol. Um triunfo por 1 a 0 leva a disputa, na próxima quarta-feira, para os pênaltis.

Antes de voltar a encarar o Corinthians, o Santos tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, a equipe vai enfrentar o Flamengo no Engenhão. Com apenas três pontos somados em quatro rodadas, o time ocupa apenas a 16ª colocação.