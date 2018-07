Muricy indica Abel Braga para ser seu substituto no São Paulo

Ao deixar o comando do São Paulo nesta segunda-feira, Muricy Ramalho indicou Abel Braga como o nome mais adequado para ser seu substituto. O ex-técnico são-paulino esteve reunido com a diretoria do clube para discutir a saída e avaliar sucessores. Durante o encontro, Muricy citou o ex-treinador do Inter como uma das melhores opções para assumir o posto.

A conversa entre Muricy, o presidente Carlos Miguel Aidar e o vice de futebol Ataíde Gil Guerreiro foi na tarde desta segunda-feira. Entre o trio, ficou definido que o melhor para o técnico seria deixar o cargo para poder cuidar da saúde, principalmente por causa de uma diverticulite que teve em janeiro, quando chegou a ficar hospitalizado. Ao fim da conversa, Ataíde admitiu em entrevista coletiva que o ex-comandante deixou sugestões de possíveis substitutos.

Abel Braga tem no currículo os títulos da Libertadores e Mundial de Clubes em 2006, com o Inter, e também a conquista do Brasileirão de 2012, comandando o Fluminense. O treinador está sem time desde o ano passado, quando deixou a equipe gaúcha, e pretende retornar aos Emirados Árabes Unidos, onde já trabalhou. Ele nunca atuou no futebol paulista.