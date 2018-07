Muricy indica que Michel Bastos pode substituir Pato

Sem poder utilizar Alexandre Pato para a partida contra o Bahia, no sábado, o técnico Muricy Ramalho, do São Paulo, agora trabalha para escolher o substituto do atacante, que desfalca a equipe por causa de um edema na coxa esquerda. Pelas palavras do técnico, é Michel Bastos quem está na frente para ocupar a vaga do atacante.

Se decidir utilizar o meia, Kaká será mais uma vez avançado para fazer dupla com Alan Kardec no ataque. O treinador, no entanto, preferiu a cautela e não quis confirmar o substituto ao lembrar que o grupo passa por um momento de desgaste físico.

"Ainda estamos olhando com carinho todos os jogadores, especialmente depois desse jogo complicado (contra o Huachipato). Vamos esperar os exames mostrarem o cansaço. O Michel está jogando muito, mas não só ele. Quem vai bem nós damos atenção, mas temos dúvida na parte física porque alguns jogadores sentiram muito", disse o treinador.

Outra opção é fazer a troca simples por função, hipótese que transforma Luis Fabiano em candidato natural a assumir o posto. Mas o treinador já deixou claro que caso não opte por ele, não terá nenhuma conversa reservada, já que o atacante por vezes demonstrou sua insatisfação com a reserva.

"Ninguém gosta de ficar no banco. Se o jogador se acomodar ele não serve, se está aqui só pelo salário ele pode ir embora. Existe uma disciplina e não tenho que conversar nada com ninguém. Ajudo o jogador em muita coisa, na hora de fazer o contrato... Mas montar o time eu monto sozinho e não converso, não só com ele, isso é uma coisa minha e é de disciplina", explicou.