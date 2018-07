Muricy lamenta ausências e não fala sobre o jogo da volta

Fernando Faro, O Estado de S. Paulo 29 Agosto 2014 | 07h00

A falta das estrelas no jogo de ida contra o Criciúma custou caro ao São Paulo, que saiu em desvantagem na Copa Sul-Americana e agora precisa de uma vitória para passar de fase. O técnico lamentou os desfalques de Toloi, Kaká (poupados) e Ganso (com dores musculares) e admitiu que as ausências fizeram falta. "Aquele time está entrosado, disputou as últimas quatro partidas juntos. Isso fez toda a diferença. Poderíamos ter levado um empate daqui, foi um jogo muito parecido. No geral, não foi uma boa partida", analisou o treinador.

Embora precise do resultado positivo para não ser eliminado precocemente, Muricy não quis falar se pretende voltar com o grupo titular para o duelo ou se manterá as esperanças nos reservas, que tiveram atuação ruim no Heriberto Hülse.

"Tenho jogo no domingo, não posso falar sobre isso agora", afirmou, ao lembrar do duelo contra o Figueirense neste domingo, no Orlando Scarpelli.

Para a partida, Muricy terá a volta de Kaká e Rafael Toloi, poupados para evitar lesões musculares. No entanto, o time ficará desfalcado de Pato, Ganso e Alvaro Pereira, todos suspensos. Luis Fabiano e Antonio Carlos, lesionados, seguem fora.