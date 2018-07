Muricy lamenta desfalques do Santos e elogia são-paulino Lucas SÃO PAULO - Muricy Ramalho lamentou após a derrota do Santos para o São Paulo por 3 a 2, neste domingo, pelo Paulistão, a ausência de dois titulares da sua equipe, o que, para o treinador, influenciou no resultado. Ele não teve Henrique, machucado, e Juan, impossibilitado de jogar por força do contrato de empréstimo junto ao São Paulo. Adriano e Paulo Henrique entraram no time.