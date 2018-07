Muricy lamenta gol sofrido no início do segundo tempo

SÃO PAULO - Muricy Ramalho lamentou o fato de o Santos ter sofrido o gol logo no início do segundo tempo. Para ele, o lance em que Alex cruzou e achou Danilo na área mudou todo o panorama da partida e dificultou demais a vida do Santos. “O Corinthians achou um gol em uma jogada de bola parada e aí a história do jogo mudou.”

Na visão do treinador, como o seu time voltou do intervalo vencendo por 1 a 0, se o Peixe conseguisse segurar a vantagem por mais tempo poderia sair do Pacaembu com a vaga na final. “O Corinthians é um time que se defende muito bem, na defesa é muito forte. Se o gol não tivesse saído logo no começo do segundo tempo, eles iam sair para o jogo e abrir espaço para a gente, mas isso não aconteceu.”

Agora, o treinador vislumbra dias melhores no Campeonato Brasileiro, apesar de o Peixe estar na zona de rebaixamento do torneio. Ele lembrou os títulos que ganhou pelo São Paulo. “Quando saí da Libertadores, ganhei o Brasileiro duas vezes. Quando você sai da Libertadores muito mal é muito complicado, mas não é o caso. Ficamos entre os quatro melhores e vamos fortes para o Brasileiro.”

Para Neymar, o Santos não deve se abater com a eliminação. “O Barcelona caiu da Copa dos Campeões. Só um pode passar, quem mereceu foi o Corinthians.”