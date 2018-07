Muricy lamenta gols perdidos e critica erro do clube Desde a semana passada Muricy Ramalho tinha decidido que na estreia da Copa Libertadores o lateral-direito seria Fucile e o esquerdo, Juan. Disse isso depois da vitória sobre o Botafogo, em Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista, e preparou a equipe com essa formação para a partida em La Paz. Mas quando o ônibus estava a caminho do estádio, o técnico foi informado de que teria de mudar de planos porque Juan estava suspenso - foi expulso pelo São Paulo em jogo contra o Libertad, no ano passado, em Assunção.