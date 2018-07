Muricy lamenta lesões e diz que Fluminense vai reagir A derrota para o Cruzeiro por 1 a 0, no domingo, em Uberlândia, tirou o Fluminense da liderança do Campeonato Brasileiro, mas não desanimou o técnico Muricy Ramalho. Apesar de lamentar os desfalques por lesões, além da ausência do lateral-direito Mariano, convocado para defender a seleção brasileira, o treinador prometeu que o time vai lutar pelo título nacional.