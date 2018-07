Muricy lamenta lesões, mas enaltece elenco do Flu Muricy Ramalho não poderá, mais uma vez, contar com todos os seus jogadores para o jogo de domingo, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Além da ausência de Diogo, o treinador do Fluminense não terá o atacante Emerson, que voltou a sentir contusão.