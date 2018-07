Muricy lamenta perder Ganso e reclama de maratona Há um mês no Santos, Muricy já treinou a equipe em nove oportunidades. Destas, só uma não foi decisiva e permitiu que ele escalasse os reservas. E isso há foi há vinte dias. A maratona de jogos fez mais uma vítima neste domingo. Paulo Henrique Ganso sentiu a coxa esquerda no final do primeiro tempo, foi substituído no intervalo e deve ser desfalque na quarta-feira, no primeiro jogo contra o Once Caldas, pelas quartas de final da Copa Libertadores.