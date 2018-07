Muricy leva 20 jogadores do São Paulo para jogo contra o Cruzeiro

SÃO PAULO - O São Paulo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Cruzeiro, neste domingo, em Uberlândia (MG), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, sem grandes novidades. A principal alteração é o retorno de Luis Fabiano após o atacante ter sido preservado do duelo contra o CRB no meio de semana pela Copa do Brasil. Ele fez uma bateria de exercícios específicos e está liberado para atuar normalmente.

Quem também volta a figurar no banco de reservas é Denilson, que só permanece no clube por falta de interessados. O volante será opção ao lado de Hudson no banco de reservas; já Wellington, que formou a dupla titular com o camisa 15 em 2013, sequer foi relacionado.

A única ausência por lesão é do zagueiro Paulo Miranda. Ele sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito no jogo contra o CRB e deve ficar até um mês fora de combate.

Veja a lista completa do São Paulo:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis

Laterais: Alvaro Pereira, Reinaldo, Douglas e Luis Ricardo

Zagueiros: Antonio Carlos, Rodrigo Caio e Edson Silva

Volantes: Souza, Denilson e Hudson

Meias: Paulo Henrique Ganso, Maicon e Boschilia

Atacantes: Luis Fabiano, Alexandre Pato, Osvaldo, Ademilson e Pabon