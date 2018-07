Muricy levanta dúvidas sobre aposentadoria de Ceni no fim de 2014

Se antes a aposentadoria de Rogério Ceni era assunto definido no São Paulo, Muricy Ramalho colocou uma interrogação gigantesca no futuro do goleiro. Em entrevista no CT da Barra Funda, o treinador pela primeira vez abriu a possibilidade do maior ídolo da torcida rever seus planos e apresentou uma série de argumentos para justificar o adiamento da despedida do atleta.

Segundo o treinador, Rogério vive um momento muito diferente do ano passado, quando resolveu prorrogar o contrato por mais um ano. Se em 2013 Ceni era uma pessoa triste, hoje ele desfruta de um grupo unido e, de acordo com Muricy, deve estar repensando a ideia de parar.

"Eu nunca o vi tão animado. O ano passado era o contrário e ali sim ele queria parar porque ele estava aborrecido com o ambiente, mas este ano é totalmente o contrário. Ele está feliz. Ele está suave, por isso que está nesse bom momento, em alto nível. Acho que ele tem que definir, mas vai ser difícil para ele parar nesse nível", disse o treinador.

O discurso é diametralmente oposto ao que o próprio treinador adotava há pouco tempo. Em outubro, Muricy chegou a dizer que Rogério sentia muitas dores e que ele se sentia melhor fisicamente no ano passado, mas a fala agora é completamente diferente.

"Você vê que ele está feliz. Quando o cara vai parar, no nível que está jogando, deve criar dúvida até nele. A pessoa sabe o momento que ele está. Está sendo muito bom, mas ele deve ficar em dúvida. Todo fim do ano que falam que ele vai parar parece que ele agarra mais. Eu acho que isso cria um pouco de dúvida nele. Todos os diferentes são assim, o Pelé também falou umas dez vezes que ia parar", disse Muricy.

Aos 41 anos, Rogério vem em uma série de exibições em alto nível pelo time tricolor. Além de uma série de defesas complicadas, ele voltou a acertar o pé e marcou dez gols na temporada - melhor aproveitamento desde 2007.

No estádio, a torcida faz coro com o treinador e sempre canta pedindo a permanência do ídolo. Recentemente, Rogério admitiu que não se sente preparado para parar.