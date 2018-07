Muricy libera jogadores de concentração antes de pegar o Danubio

Ciro Campos, O Estado de S. Paulo 24 Fevereiro 2015 | 20h06

Os jogadores só deverão se reapresentar no CT da Barra Funda nesta quarta-feira ao meio-dia, quando almoçam e entram em período de descanso. A ideia de cancelar a concentração começou no São Paulo no fim do ano passado e em 2015 na maioria das partidas o elenco foi liberado. Um dos poucos confrontos em que o time manteve o regime de concentração foi no último sábado, quando Muricy considerou que o grupo estava pressionado pela derrota para o Corinthians e decidiu manter os atletas no CT antes de enfrentarem o Audax, pelo Campeonato Paulista.

Pela programação inicial os jogadores se concentrariam já na tarde desta terça-feira, mas Muricy anunciou a mudança logo no início do treino. A atividade tática confirmou a escalação dos titulares para enfrentar o Danubio e teve a presença do presidente do clube, Carlos Miguel Aidar. Ao fim do treino, o dirigente se encontrou com o técnico. A dupla conversou rapidamente e se despediu com um cumprimento. Nos últimos dias, a pressão sob Muricy aumentou, principalmente por conta da derrota para o Corinthians por 2 a 0.

Contra o Danubio o São Paulo deve ser escalado com: Rogério Ceni; Bruno, Rafael Toloi, Dória e Reinaldo; Denilson, Souza, Michel Bastos e Ganso; Alexandre Pato e Luis Fabiano.