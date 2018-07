Muricy libera jogadores de concentração mais uma vez

Depois de ganharem um dia a mais de folga para se reapresentarem, os jogadores do São Paulo foram presenteados com a possibilidade de não precisarem se concentrar antes da partida contra o Internacional. Os atletas jantaram no CT da Barra Funda e voltaram para casa. A reapresentação será nesta quarta.

É a segunda vez que o treinador libera o grupo. Antes havia deixado os jogadores ficarem em casa na véspera da partida contra o Goiás. Para Alan Kardec, a atitude é uma forma de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo grupo.

"É um momento de ter um descanso a mais. Os jogadores vão para casa, ficam com suas esposas; quem tem filho. São bons momentos para que a gente possa colocar a cabeça no travesseiro", disse o atacante.

Muricy Ramalho constantemente vem frisando a necessidade de preservar os jogadores na reta final da temporada. Com uma sequência de jogos e viagens seguidas, o grupo vem sendo trabalhado para não ter nenhuma lesão justamente nos momentos de decisão e praticamente não tem treinado.

"O Muricy tem papel fundamental para mostrar o posicionamento. Hoje tem sido na base da conversa, mas o mais importante é que os jogadores entenderam o que ele pede", explicou Alan Kardec.