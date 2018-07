Muricy manda recado para Alexandre Pato: 'Tem de focar mais'

Alexandre Pato vai iniciar o ano sob pressão no São Paulo. Com o crescimento de Luis Fabiano na reta final de 2015, o atacante terá de provar a Muricy Ramalho que tem condições de recuperar a posição entre os titulares. De férias, o técnico voltou a cobrar mais comprometimento do jogador, que estava no Havaí acompanhando Gabriel Medina no Mundial de surfe.

"Depende dele. O Pato tem de focar mais no que faz dentro do jogo, não nos treinamentos, no dia a dia, porque é uma pessoa muito boa. Mas dentro do jogo ele tem de competir mais", cobrou Muricy, em entrevista à Rádio Grenal. "Só com o que ele está fazendo está difícil para jogar", enfatizou.

As cobranças de Muricy sobre Pato já aconteceram no meio da temporada. E o atacante deu a resposta em campo. Mas uma lesão o tirou da equipe na reta final do Brasileirão e da Copa Sul-Americana. Para piorar, ele viu Luis Fabiano se reencontrar com os gols e se firmar entre os titulares.

Agora, a competição pela vaga volta à estaca zero. Com a saída de Kaká, há até a remota chance de Muricy escalar Alan Kardec mais recuado e usar Pato e Luis Fabiano. Mas essa a possibilidade é pequena, o que significa que Pato terá de dar "algo a mais" para reconquistar o chefe, seu maior incentivador e, ao mesmo tempo, crítico.

Emprestado pelo Corinthians até o fim de 2015, Pato tem a seu favor o apoio do vice-presidente de futebol Ataíde Gil Guerreiro, que revelou o interesse em comprar o atacante no fim da temporada. Desde que Pato, claro, justifique o investimento de R$ 40 milhões, valor pago pelo Corinthians para tirá-lo do Milan no início de 2013.