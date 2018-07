Muricy mantém base de 2014 e troca os laterais no São Paulo O São Paulo do início de 2015 será um time muito familiar ao torcedor. Na primeira atividade separada por setores que a imprensa pôde acompanhar, nesta sexta-feira, Muricy Ramalho montou praticamente o mesmo time do fim do ano passado, mas deu uma chance aos laterais Bruno e Carlinhos nos lugares de Hudson e Alvaro Pereira.