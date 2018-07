Muricy mantém confiança após estreia no Fluminense

Não foi conforme o esperado. Na estreia de Muricy Ramalho, o Fluminense perdeu para o Grêmio por 3 a 2, em pleno Maracanã, e ficou em situação difícil nas quartas de final da Copa do Brasil. Ainda assim, o técnico procurou demonstrar confiança e disse que a equipe pode reverter o resultado em Porto Alegre.

Veja também:

Grêmio vence Fluminense na estreia de Muricy Ramalho

"Nada está perdido, vamos agora viajar precisando da vitória e temos condições para isso. Não podemos jamais abaixar nossa cabeça. Todos sabem que ganhar lá é difícil, mas vale lembrar que no ano passado a missão deste time também era muito difícil e eles conseguiram", lembrou, referindo-se à arrancada final no Campeonato Brasileiro do ano passado, que livrou o Fluminense do rebaixamento.

"Precisamos fazer o resultado, eles tiveram melhor sorte neste, mas vamos buscar o resultado, sim. Se pretendemos chegar a vitória, independentemente do que fará o Grêmio, teremos de atacar do início ao fim, e esse será nosso pensamento na próxima semana", avaliou.

Sobre sua partida de estreia no comando da equipe, Muricy lamentou os erros de passe. "O time teve muita garra e determinação, mas errou muitos passes e isso vamos tentar corrigir. É um time de guerreiros, mas falta clareza em alguns momentos. Já vamos trabalhar visando isso", prometeu.