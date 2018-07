Muricy mantém Ederson entre os titulares no Flamengo

No treino desta terça-feira, Ederson treinou normalmente entre os titulares, após ter atuado com a equipe reserva na vitória sobre o Bangu, no sábado. Ele ganhou espaço por conta da boa atuação no fim de semana e também devido à lesão sofrida pelo argentino Mancuello.

Durante o treino desta terça, Muricy conversou bastante com os jogadores, dando maior atenção às jogadas ensaiadas. Ele se concentrou em lançamentos, triangulações e lances pelas laterais. Na maior parte do tempo, o time titular treinou sem adversário no gramado do CT Ninho do Urubu.

O Flamengo deve entrar em campo na noite desta quarta-feira escalado com Paulo Victor; Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Cuéllar, Willian Arão e Ederson; Emerson, Marcelo Cirino e Guerrero.