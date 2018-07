Muricy mantém escalação do Santos contra Atlético-PR

"O time é o mesmo. Felizmente não tivemos nenhuma baixa (contusão ou cartão)", adiantou o técnico, após o treino de posse bola e aproximação, com reservas e titulares misturados, em campo reduzido, nesta sexta, no CT Rei Pelé. "Estamos no caminho certo. A equipe e a maneira de jogar estão certas. Se o Flamengo não fosse qualificado, ia tomar uma goleada".

Muricy Ramalho até poderia fechar um pouco o time, trocando um dos meias por um volante de marcação, mas como Adriano ainda não está recuperado da lesão de grau 2 na coxa e Henrique só terá condições para estrear dentro de aproximadamente duas semanas, prefere não mexer agora.

Substituir Elano ou Ibson por Rodrigo Possebon não adiantaria porque a equipe melhoria pouco na marcação e perderia muito na qualidade técnica. Ele justificou a manutenção de Elano no time. "Ele passou uma semana que não foi legal e que tem que ser deixada para trás. Elano vem jogando bem há muito tempo e não pode perder essa condição".

Passadas mais de trinta horas do desfile de estrelas no jogo mais comentado do Campeonato Brasileiro, Muricy Ramalho foi econômico nas respostas à maioria das perguntas na coletiva desta sexta. Ficou claro que ele ainda não engoliu a derrota em casa no momento em que três pontos em casa valem ouro para quem projeta ganhar tudo nos últimos meses de Neymar.

Ao ser questionado sobre o fato de o Santos estar sendo elogiado pelo futebol de alto nível que exibiu contra o Flamengo e ao mesmo tempo amargar a queda para a zona de rebaixamento (é o 17.º colocado, com 11 pontos), Muricy afirmou que não iria responder, alegando que o repórter tinha esquecido que o Santos tem três jogos a menos que os concorrentes (contra Corinthians, Fluminense e Grêmio). "Não vou falar sobre isso porque você não contou os jogos que estão faltando", rebateu Muricy, comentando, em seguida. "O rapaz não sabe. Ele está em outro país".