Muricy mantém mistério e não confirma escalação do Flu O técnico Muricy Ramalho comandou nesta sexta-feira, nas Laranjeiras, apenas um trabalho físico e não deu pistas sobre o time que enfrentará o Madureira, domingo, em Volta Redonda. Mesmo já classificado para as semifinais, a partida é importante porque definirá a primeira colocação do Grupo B e o adversário do Flamengo na fase subsequente.