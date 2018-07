Muricy marca reunião para discutir contratações para o Flu

Novo campeão brasileiro, o Fluminense vai começar a preparação para a próxima temporada na segunda-feira, em reunião entre o técnico Muricy Ramalho, o vice-presidente de Futebol, Alcides Antunes, e o presidente da patrocinadora oficial do clube, a Unimed, Celso Barros.

No encontro, o Fluminense vai traçar as metas para 2011, com prioridade total para a disputa da Libertadores. Richarlyson, do São Paulo, é um dos jogadores mais cotados para reforçar o time. Ele poderia atuar como lateral-esquerdo ou meia, posições em que Muricy detecta carência.

Além de Richarlyson, a diretoria do Fluminense trabalha com os nomes dos zagueiros Rodolfo, do Lokomotiv (Rússia), e Breno, ex-São Paulo e atualmente no Bayern de Munique, e do goleiro Diego Cavalieri. O clube também cogita o retorno do meia Thiago Neves, que defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita.