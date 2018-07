Muricy minimiza atraso de Neymar e o confirma para jogo com o Guarani

SANTOS - O atacante Neymar chegou nesta sexta-feira atrasado ao último treinamento do Santos antes do jogo deste sábado com o Guarani, válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, e não treinou com o restante do elenco, mas a situação foi minimizada pelo técnico Muricy Ramalho, que confirmou o retorno do astro ao time após cumprir suspensão automática contra o Atlético Sorocaba.

"Quando o Neymar vem para campo, treina 100% e seguramos ele um pouco para estar pronto para o jogo", afirmou Muricy. "Os exames dele são sempre de maior desgaste. Mas estamos tentando segurar um pouco ele, que vem sempre a campo com muita intensidade. Ainda mais com essa temperatura. Não tem nada de mais não", completou.

Após o jogo deste sábado, Neymar voltará a desfalcar o Santos, nas partidas contra Mirassol e Palmeiras, ambas pelo Campeonato Paulista, pois estará defendendo a seleção brasileira em amistosos contra Rússia e Itália. Muricy lamenta a ausência do atacante, mas garante que o time pode se sair bem sem o seu principal jogador.

"Já estamos acostumados com isso. Vai acontecer várias vezes. É difícil. Já atuamos sem ele duas vezes esse ano e até que fomos bem. Ele é agudo demais, contamos com os avanços dele. Ele é único nisso e faz muita falta. Enquanto ele estiver aqui, vai ser assim, pois ele sempre irá para a seleção", disse.

Muricy também aproveitou para ressaltar que Neymar precisa de descanso, mas ressaltou que não pode interferir nos compromissos extra-campo do atacante. "Acho que ele tem pessoas que trabalham com ele, que tem a ver com isso. Temos que trabalhar o jogador aqui no dia-a-dia. Essas pessoas sabem que tem que ter pouco desgaste, pois aqui não dá para aliviar. O treino é muito forte e as pessoas precisam cuidar da vida dele", comentou.

A entrada de Neymar é a única mudança no time titular do Santos, que vai enfrentar o Guarani. Assim, a equipe vai entrar em campo com a seguinte formação: Rafael; Bruno Peres, Edu Dracena, Durval e Emerson; Renê Júnior, Arouca, Cícero e Montillo; Neymar e André. "Em relação ao time, é o mesmo. Apenas o Neymar que entra", afirmou.

Muricy aproveitou para explicar a manutenção de Emerson como titular da lateral esquerda, apesar de Léo estar disponível. "O Emerson teve oportunidade. Foi bem, melhorou até no segundo tempo. É difícil ver o jogador de uma vez só. Ano passado teve oportunidade, mas sentiu um pouco. Agora está com um pouco mais de experiência e precisamos definir a carreira do menino. Por isso, vamos dar um pouco mais de sequencia para esse garoto", disse.