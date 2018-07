Muricy minimiza declarações de Mano e Guerrero O técnico Muricy Ramalho não quis entrar em polêmica com Mano Menezes após as declarações do treinador corintiano ironizando uma suposta complacência da imprensa com o São Paulo. Ao ser questionado sobre a "alfinetada" do rival, o comandante do São Paulo preferiu se esquivar e não quis entrar em discussão às vésperas do clássico de domingo no Itaquerão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.