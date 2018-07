Muricy minimiza euforia e enaltece vaga na Libertadores

O Fluminense assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro neste domingo, a duas rodadas do fim, depois de ganhar do São Paulo e o Corinthians apenas empatar com o Vitória. Mas, apesar da equipe depender apenas de suas próprias forças para ser campeã, o técnico Muricy Ramalho procurou minimizar a euforia.

Veja também:

Fluminense vence o São Paulo e é líder do Brasileirão

"Ainda teremos dois jogos muito difíceis pela frente (Palmeiras e Guarani), estamos conscientes do que estamos fazendo", garantiu o treinador do Fluminense, que lidera com apenas um ponto na frente do Corinthians. "No final é assim mesmo, todo mundo encostando e a disputa cada vez mais acirrada".

A vaga assegurada na Libertadores, na avaliação de Muricy, é um dos aspectos que mais precisam ser celebrados no Fluminense. "O trabalho realmente está sendo muito legal. Estamos brigando pelo titulo, conseguimos a nossa vaga na Libertadores, isso tudo já merece ser comemorado", garantiu.

Para o treinador, o Fluminense viveu momentos difíceis nos últimos anos e mostrou que está recuperado. "O clube viveu momentos complicados nos últimos três anos no campeonato e dessa vez está sendo outra realidade", finalizou Muricy.