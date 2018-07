Muricy minimiza pressão, exalta atuação do Flamengo e elogia Guerrero O Flamengo voltou a marcar na última quarta-feira após quatro jogos em branco, mas não segurou a vantagem e cedeu o empate por 1 a 1 no clássico com o Vasco, em Brasília. Foi a quinta partida consecutiva sem vitória da equipe, que teve seu CT invadido no início da semana por torcedores insatisfeitos. Apesar do momento, o técnico Muricy Ramalho minimizou a pressão e preferiu elogiar a evolução rubro-negra diante do rival.