Muricy mostra confiança na dupla Fred e Washington O técnico Muricy Ramalho surpreendeu nesta sexta-feira, ao promover a entrada do atacante Washington no lugar de Tartá para jogar ao lado de Fred. Depois do treino, ele confirmou a escalação e mostrou confiança na dupla de ataque do Fluminense para o jogo contra o São Paulo, domingo, em Barueri, pela 36ª rodada do Brasileirão.