Muricy mostra otimismo com renovação de Rogério

A reportagem apurou com pessoas que estavam no vestiário durante aquela conversa que o treinador disse ao goleiro que eles poderiam ter perdido o título neste ano, mas que poderiam ser campeões juntos em 2015 na Libertadores. Muricy acredita que as palavras podem ter sido decisivas para sedimentar a opinião de Rogério Ceni.

"Nunca falei tantas coisas com ele, mas acho que, quando falei, ele ouviu. Tomara que ele aproveite bem as palavras, foram boas. Sou sempre otimista. Quando falo alguma coisa para alguém, sei que vou ter sucesso. Dificilmente jogo conversa fora, se eu falar com alguém sei que vou conseguir", afirmou o treinador.

A tendência, segundo dirigentes e profissionais do clube, é que Rogério Ceni continue jogando pelo menos no primeiro semestre, para disputar a Libertadores mais uma vez. O goleiro não apareceu para falar com a imprensa antes do que seria seu último jogo no Morumbi caso resolva pendurar as luvas - domingo, contra o Figueirense -, o que aumentou o indício de que o anúncio da prorrogação do contrato com o São Paulo seja apenas questão de tempo.

Muricy fez questão de ressaltar que luta pela renovação do contrato de Rogério Ceni, cujo vínculo acaba agora em dezembro, porque acredita especialmente no momento técnico do goleiro, que, mesmo aos 41 anos, vem perfilando uma série de grandes apresentações pelo São Paulo.

"Ninguém está fazendo nenhum favor para ele. Se ele não tivesse condição, não teria ficado aqui nem no ano passado. Não confundo profissional com amizade", ponderou Muricy.