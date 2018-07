Muricy não confirma titulares do São Paulo no domingo Escalar o São Paulo para a partida contra o Vitória no Barradão é um exercício de futurologia. Apesar do desgaste dos jogadores nos últimos dias por causa da sequência de jogos - contra o Vitória, terão sido cinco em 14 dias -, o treinador não quis confirmar se pretende poupar alguém na partida de domingo, pelo Campeonato Brasileiro.