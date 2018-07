Muricy não garante Alvaro Pereira contra o Cruzeiro De volta ao São Paulo após defender o Uruguai em amistosos na Ásia, o lateral-esquerdo Alvaro Pereira não teve a escalação garantida para o jogo contra o Cruzeiro, neste domingo, no Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Muricy Ramalho preferiu adotar a cautela e não quis bancar o jogador, que treinou normalmente com o grupo nesta sexta-feira.