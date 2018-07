Muricy não revela time, mas deve manter escalação do São Paulo

SÃO PAULO - O técnico Muricy Ramalho preferiu não revelar o time do São Paulo que vai enfrentar nesta quarta-feira o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o time do Morumbi fez apenas um treino recreativo no CT da Barra Funda, sem definir uma organização tática específica para encarar a equipe carioca. A mesma formação que venceu o Flamengo por 2 a 0 deve ser mantida.

No trabalho recreativo os jogadores treinaram em campo reduzido. A novidade foi a presença do lateral-direito Douglas, que pela primeira vez se juntou aos colegas depois de se recuperar de um estiramento na coxa esquerda sofrido contra o Cruzeiro. A tendência é que o jogador só volte a atuar no próximo sábado, diante do Grêmio, no Morumbi. Para o setor, Muricy deve escalar o zagueiro Paulo Miranda. Com Rodrigo Caio na seleção brasileira sub-21, o substituto deve ser Lucão.

No dia anterior, o elenco também não fez trabalhos táticos ou técnicos no campo e ficou apenas na piscina ou na academia, onde receberam a visita do atacante Lucas, revelado pelo São Paulo e atualmente no Paris Saint-Germain.

Depois do treino desta terça, o meia Paulo Henrique Ganso, destaque da equipe nos últimos jogos, treinou cobranças de falta por cerca de 30 minutos, junto com Rogério Ceni e Alexandre Pato. O camisa 10 teve ótimo aproveitamento.

A provável escalação do São Paulo será: Rogério Ceni; Paulo Miranda, Lucão, Antônio Carlos e Reinaldo; Souza, Maicon e Ganso; Alexandre Pato, Osvaldo e Luis Fabiano.